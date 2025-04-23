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14:07, 23 апреля 2025Россия

Один человек пострадал при атаке БПЛА на микроавтобус в приграничном регионе России

Украинский дрон атаковал микроавтобус в Брянской области, пострадал водитель
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Один человек пострадал при ударе украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

23 апреля украинских FPV-дрон атаковал микроавтобус компании «Мираторг». Это произошло в деревне Подлесные Новоселки. Водитель получил осколочные ранения.

Пострадавшего россиянина госпитализировали, он находится в районной больнице. Мужчине оказана необходимая помощь.

Утром 23 апреля украинский БПЛА атаковал еще один приграничный регион России – Белгородскую область. При ударе по селу Новая Таволжанка пострадал один человек – его госпитализировали с минно-взрывной травмой.

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