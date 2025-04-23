Россиянин пострадал при ударе ВСУ по жилому дому

Белгородский губернатор Гладков: Житель пострадал при атаке FPV-дрона на дом

Местный житель получил ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона в Telegram-канале.

«Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил Гладков.

По его информации, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь. ВСУ, как уточняется, атаковали жилой дом с помощью FPV-дрона. Других данных о ситуации не приводится.

В Белгородской области 23 апреля ранение также получила женщина. В Волоконовском районе беспилотник сбросил взрывчатку на частный дом.

В ночь на 23 апреля, по данным Минобороны, силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Под удары попали Курская, Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области, а также Крым.