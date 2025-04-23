Изъятые сотрудниками таможни 153 пистолета при попытке ввоза в Россию попали на видео

В Северной Осетии на видео попали изъятые из машины на таможне 153 пистолета

В Северной Осетии сотрудники таможни изъяли 153 пистолета при попытке ввоза в страну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

На кадрах видно, как сотрудники таможни открывают багажники автомобилей и в одном из них был обнаружен тайник с пистолетами. Изъяли 153 единицы оружия.

Возбуждено дело статье 16.1 («Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников») КоАП РФ.

По данным ведомства, сотрудники таможни на переходе в Верхнем Ларсе в одном из внедорожников, который пытался въехать в Россию со стороны Грузии, обнаружили крупную партию оружия. В нише под запаску были спрятаны 153 охолощенных пистолета RetayPТ23, Kuzey-911SX и Kuzey-911. Стоимость партии составила более 3,5 миллиона рублей.

Автомобиль и оружие были изъяты. В отношении 26-летнего водителя возбудили административное дело. Мужчина заявил, что он не знал о тайнике и ему все подкинули.

По данным экспертизы, это гражданское оружие, предназначенное только для подачи сигналов с использованием патронов светошумового действия.

Ранее сообщалось, что банда контрабандистов попыталась вывезти из России полторы тонны крабов.