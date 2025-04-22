Банда контрабандистов попыталась вывезти из России полторы тонны крабов

ФСБ: В Приморье банда контрабандистов пыталась вывезти из РФ 1,5 тонны крабов

В Приморье банда иностранных контрабандистов попыталась вывезти из России полторы тонны крабов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по региону.

По данным ведомства, трое иностранцев попытались выехать из России с живым и замороженным крабом. Злоумышленников поймали на побережье Уссурийского залива. Живых крабов уже выпустили в естественную среду обитания.

Против иностранцев возбудили дело по статье о 226.1 («Контрабанда стратегически важных ресурсов») УК РФ.

Ранее в Челябинской области ФСБ пресекла канал контрабанды продукции военного назначения.