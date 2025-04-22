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14:59, 22 апреля 2025Силовые структуры

Банда контрабандистов попыталась вывезти из России полторы тонны крабов

ФСБ: В Приморье банда контрабандистов пыталась вывезти из РФ 1,5 тонны крабов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Приморье банда иностранных контрабандистов попыталась вывезти из России полторы тонны крабов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по региону.

По данным ведомства, трое иностранцев попытались выехать из России с живым и замороженным крабом. Злоумышленников поймали на побережье Уссурийского залива. Живых крабов уже выпустили в естественную среду обитания.

Против иностранцев возбудили дело по статье о 226.1 («Контрабанда стратегически важных ресурсов») УК РФ.

Ранее в Челябинской области ФСБ пресекла канал контрабанды продукции военного назначения.

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