Кипяток залил дом россиян и обварил жильцу ноги

Во Владивостоке прорвало трубу с горячей водой, житель получил ожоги ног

В многоквартирном доме Владивостока прорвало трубу с горячей водой. Один из жильцов обварил себе ноги, сообщают «Вести Приморье».

Инцидент произошел в доме на Океанском проспекте около трех часов ночи по местному времени. По словам очевидцев, кипяток лился в течение шести часов и нанес ущерб квартирам на миллионы рублей. Один из жильцов затопленных квартир получил ожоги ног.

Коммунальщики долго не могли получить доступ к инженерным коммуникациям, так как они оказались в «заложниках» у частного лица.

Ранее кипятком залило многоквартирный дом в Новом Уренгое. Коммунальная авария случилась по адресу улица Сибирская, 77. В доме прорвало трубу с горячей водой, обвалился потолок и выпала вся проводка, рассказывают очевидцы. Половина подъезда рядом с квартирами оказалась залита водой. Жители попытались справиться с аварией своими силами и получили ожоги.