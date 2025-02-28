В российском городе многоквартирный дом залило кипятком

В Новом Уренгое многоквартирный дом затопило кипятком, жильцы получили ожоги

В Новом Уренгое многоквартирный дом залило кипятком. Россияне пытались справиться с аварией своими силами и получили ожоги, сообщает MK.RU.

Коммунальная авария случилась по адресу улица Сибирская, 77. В доме прорвало трубу с горячей водой, обвалился потолок и выпала вся проводка, рассказывают очевидцы. Половина подъезда рядом с квартирами оказалась залита водой.

Один из жильцов пытался самостоятельно перекрыть прорыв, но обжег ноги. «На место ЧП прибыл один сантехник ТСЖ, больше никто не среагировал. Дом не первый год трещит по швам, а администрация города отсылает отписки о том, что дом частично годен к проживанию», — рассказали пострадавшие.

В администрации Нового Уренгоя позже заявили, что управляющая компания остановила течь и навела порядок. Отопление в многоквартирном доме, по словам властей, уже работает в штатном режиме. Однако жители дома не согласны — они настаивают, что сами справились с аварией, а в лифте продолжает течь горячая вода.

Ранее трубу с кипятком прорвало в районе Гольяново на востоке Москвы. Горячей водой залило проезжую часть, а на улице возникли клубы пара. В результате аварии никто не пострадал.

