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18:14, 23 апреля 2025Культура

Киркоров дерзко ответил на обвинения в алчности и лицемерии

Филипп Киркоров назвал сбитой летчицей Цыганову, обвинившую его в алчности
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров ответил на обвинения в алчности со стороны шансонье Вики Цыгановой. Его слова приводит «Пятый канал».

Заявления Цыгановой артист назвал дешевым пиаром. «Сейчас модно наезжать на Киркорова, чтобы их заметили. Давно забытых, никому не нужных. Сбитые летчицы какие-нибудь», — отметил он. По словам певца, коллеги говорят о нем, чтобы о них кто-то вспомнил.

Киркоров добавил, что давно разочаровался в представителях шоу-бизнеса. По словам артиста, он может назвать друзьями только композитора Игоря Крутого и продюсера Яну Рудковскую.

В марте Цыганова обвинила Киркорова в заключении дьявольской сделки. Певица рассказала, что артист подписал «дьявольский» рекламный контракт на сумму 6 666 666 рублей, и подчеркнула, что за деньги ее коллега готов «продать родную мать». Она также заявила о лицемерии Филиппа, а его творчество назвала пустым. Кроме того, Цыганова раскритиковала присвоение звания народного артиста его отцу Бедросу Киркорову.

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