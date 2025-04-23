Конгрессмен США отказался от своего заявления о личном ударе по России

Конгрессмен Фицпатрик заявил, что не стрелял по территории России

Конгрессмен Брайан Фицпатрик, который побывал на Украине, подписал снаряд и якобы ударил им по территории России, отказался от своих слов. Об этом сообщает издание The Federalist.

«Конгрессмен не стрелял никакими боеприпасами по России или в нее — он был на контролируемом украинском учебном полигоне», — сообщили в аппарате политика.

При этом там не ответили, была ли согласована поездка Фицпатрика на Украину с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Министерство обороны, Государственный департамент и Белый дом не стали комментировать визит конгрессмена.

Фицпатрик опубликовал кадры того, как он подписывает снаряд и использует его, 20 апреля. Тогда он не рассказал, где именно находился и куда наносился удар из-за якобы соображений безопасности.