МИД РФ выразил протест Японии из-за замороженных активов

МИД выразил протест Японии в связи с намерением использовать российские активы

Министерство иностранных дел России выразило протест посольству Японии в связи с намерением Токио использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Японской стороне был заявлен решительный протест в связи с намерением использовать доходы от незаконно "замороженных" российских государственных активов для выделения кредитов в рамках пакета финансовой помощи Группы семи Украине», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что данный шаг Токио является «соучастием в преступлениях киевского режима» и повлечет за собой жесткие ответные меры, в том числе асимметричные.

Ранее МИД России также выразил протест японскому посольству в связи с планами провести военные учения вблизи российских границ на острове Хоккайдо.