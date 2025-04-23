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12:12, 23 апреля 2025Мир

МИД РФ выразил протест Японии из-за замороженных активов

МИД выразил протест Японии в связи с намерением использовать российские активы
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министерство иностранных дел России выразило протест посольству Японии в связи с намерением Токио использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Японской стороне был заявлен решительный протест в связи с намерением использовать доходы от незаконно "замороженных" российских государственных активов для выделения кредитов в рамках пакета финансовой помощи Группы семи Украине», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что данный шаг Токио является «соучастием в преступлениях киевского режима» и повлечет за собой жесткие ответные меры, в том числе асимметричные.

Ранее МИД России также выразил протест японскому посольству в связи с планами провести военные учения вблизи российских границ на острове Хоккайдо.

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