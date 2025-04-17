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17:30, 17 апреля 2025Мир

МИД выразил протест Японии из-за военных учений

МИД выразил протест Японии в связи с планами провести военные учения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Issei Kato / Reuters

МИД России выразил протест посольству Японии в связи с планами провести военные учения вблизи российских границ на острове Хоккайдо. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Российская сторона расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Япония выразила протест России в связи с приостановкой прав на проход иностранных судов в районе Южных Курил.

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