МИД выразил протест Японии из-за военных учений

МИД выразил протест Японии в связи с планами провести военные учения

МИД России выразил протест посольству Японии в связи с планами провести военные учения вблизи российских границ на острове Хоккайдо. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Российская сторона расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Япония выразила протест России в связи с приостановкой прав на проход иностранных судов в районе Южных Курил.