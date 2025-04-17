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07:04, 17 апреля 2025Мир

Япония заявила протест России

Япония заявила протест России из-за приостановки права на проход судов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси рассказал, что Япония заявила протест России. Причиной стало то, что Москва якобы приостановила права на проход иностранных судов в районе Южных Курил, передает РИА Новости.

«Российское ведомство, отвечающее за водные пути, 16 апреля предупредило, что с 16 часов по японскому времени 16 апреля до 00.00 часов 1 мая в водном пространстве, включающем территориальные воды нашей страны в районе четырех северных островов, временно приостанавливает право на проход иностранных военных кораблей и иностранных судов», — сообщил Хаяси.

Чиновник пояснил, что такие действия Москвы идут вразрез с позицией Японии касательно Курильских островов, в связи с чем 16 апреля Токио передал российской стороне протест по дипломатическим каналам.

Ранее появилась информация, что правительство Японии настроено на решение вопроса о принадлежности Курильских островов и заключение мирного договора с Россией. Об этом МИД страны сообщил в ежегодном докладе «Синяя книга».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в нынешних условиях невозможно говорить о мирных переговорах с Японией.

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