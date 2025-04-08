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12:45, 8 апреля 2025Мир

В Кремле прокомментировали возможность мирного договора с Японией

Песков: Невозможно сейчас говорить о мирных переговорах с Японией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Говорить о мирных переговорах между Россией и Японией в условиях недружественного курса Токио сейчас невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы исходим из реального положения дел. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что присоединение Токио к антироссийским санкциям противоречит заявлениям о желании страны выйти на мирный договор и исключает какие-либо двусторонние контакты между Россией и Японией.

Ранее появилась информация, что правительство Японии настроено на решение вопроса о принадлежности Курильских островов и заключение мирного договора с Россией. Об этом МИД страны сообщил в ежегодном докладе «Синяя книга».

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