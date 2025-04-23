Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:47, 23 апреля 2025Из жизни

Мужчина послушал мать и разбогател на четыре миллиона рублей

UPI: Американец из Мэриленда впервые сыграл в лотерею и разбогател на $50 тысяч
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Andy Li / Unsplash

Житель американского штата Мэриленд впервые сыграл в лотерею и разбогател. Об этом сообщает UPI.

Мужчина из округа Сент-Мэрис рассказал, что никогда в жизни не играл в лотерею, пока недавно в очередной раз не отправился за покупками с матерью. «Мама играет в лотерею, и когда мы проходили мимо торгового аппарата с билетами, она предложила мне, наконец, тоже попробовать», — поделился воспоминаниями американец.

Он послушался и купил билет розыгрыша Big Money. Счастливчик стер защитный слой и понял, что с первой попытки выиграл 50 тысяч долларов (4,1 миллиона рублей).

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020

Мужчина признался, что испытал огромное удовольствие от победы, однако не уверен, будет ли играть еще. «Возможно, я как-нибудь попробую билеты Mega Millions или Powerball. Может быть, удача меня не оставит», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бездомный американец разбогател благодаря лотерее и решил изменить свою жизнь. Мужчина выиграл 1 миллион долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома. Ее подозревают в вербовке наемников для других государств

    В Совфеде посоветовали Трампу один способ достижения мира на Украине

    Женщина выбросила в океан обручальное кольцо за 730 тысяч рублей из-за глупой шутки мужа

    Артемий Лебедев назвал способ изменить отношение украинцев к России

    Головин посетовал на футбольный беспредел в Сибири

    Бригада ВСУ в Курской области отказалась выполнять приказы командования

    На Украине оценили отказ Рубио от переговоров в Лондоне

    Россияне пожаловались на включающего перед матерями бойцов СВО гимн Украины мужчину

    19-летняя невеста Лепса показала лицо до пластики

    Рубашка сыграла важную роль при вынесении приговора в деле о расправе над певцом Тальковым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости