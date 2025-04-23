На Украине оценили отказ Рубио от переговоров в Лондоне

На Украине допустили проведение переговоров в Лондоне без Рубио

Украина готова ко всем форматам и всем разговорам, которые могут быть на переговорах в Лондоне на фоне сообщений об отказе главы Госдепартамента США Марко Рубио посетить британскую столицу. Допустил проведение встречи без представителя Вашингтона источник «РБК-Украина», об этом издание сообщило в своем Telegram-канале.

«Если Рубио пропускает, то ясно тогда, что формата с Рубио не может быть. Но мы готовы ко всем форматам и всем разговорам», — рассказал он.

Собеседник издания отметил, что делегация Украины сейчас находится на пути на встречу в Лондоне. Он добавил, что подготовкой переговоров занимались власти Великобритании, которые собирали представителей остальных стран, включая США.

Ранее Госдеп США исключил участие Рубио на переговорах в Лондоне. Как рассказала руководитель пресс-службы ведомства Тэмми Брюс, Рубио — «очень занятой человек», а также «один из самых активных» госсекретарей, что влияет на его планы.

Как сообщила газета The New York Times, глава Госдепа США отменил поездку в Великобританию после заявления президента Украины Владимира Зеленского о нежелании Киева признать Крым российским. Отмечается, что это является одним из ключевых предложений Вашингтона по урегулированию украинского кризиса.