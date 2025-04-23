DeepState: Российские войска продвинулись в Сухой Балке у Торецка

Российские войска продвинулись в Сухой балке у Торецка Донецкой народной республики (ДНР), заняв населенный пункт. Успехи военных Вооруженных сил России на этом направлении признал украинский аналитический проект DeepState.

Как видно на карте проекта, российские войска заняли всю территорию поселка и продвинулись дальше на север. На этом направлении они также заняли часть территорий вдоль трассы, идущей на Романовку.

Кроме того, подразделения армии России успешно наступают севернее Константинополя. По данным DeepState, под контроль российских военных перешел участок между Андреевкой и Ясеновым.

Ранее стало известно, что взятие Сухой Балки в ДНР российскими войсками ограничит логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях. Отмечается, что речь идет об участках фронта восточнее Димитрова и южнее Константиновки.