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10:44, 23 апреля 2025Бывший СССР

Последствие взятия Сухой Балки российскими войсками оценили

ТАСС: Взятие российскими войсками Сухой Балки в ДНР ограничит логистику ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Взятие Сухой Балки в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками ограничит логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Восточнее Димитрова и южнее Константиновки логистика противника теперь еще более ограничена. На этих участках масса позиций и укрепрайонов ВСУ, которые нуждаются в постоянном подкреплении и поддержке. Однако сейчас им это будет трудно сделать», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что переход населенного пункта под контроль армии России важен из-за его географического положения, ландшафта, а также тактической значимости.

Ранее штурмовик отряда «Шторм» с позывным Мага рассказал, что бойцы ВСУ фактически сбежали с позиций при подходе российских войск к Сухой Балке. По данным радиоперехвата переговоров украинских военных, они были уверены, что против них сражаются Силы специальных операций.

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