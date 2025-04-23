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13:43, 23 апреля 2025Мир

Названа причина срыва переговоров по Украине в Лондоне

NYT: Встреча глав МИД по Украине в Лондоне была отложена из-за Рубио и Лэмми
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Встреча министров иностранных дел по Украине в Лондоне была отложена после отказа от участия госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

«Решение сократить встречу было принято во время телефонного разговора между Рубио и Лэмми, в ходе которого они пришли к выводу, что необходимы дальнейшие технические переговоры, прежде чем министры иностранных дел встретятся снова», — сказано в сообщении.

Отмечается, что изначальной причиной отказа Рубио от присутствия на переговорах в Лондоне были названы «логистические трудности».

Ранее стало известно, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне. Тем не менее предполагается, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет двустороннюю встречу с главой МИД Британии Лэмми.

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