Названа причина срыва переговоров по Украине в Лондоне

NYT: Встреча глав МИД по Украине в Лондоне была отложена из-за Рубио и Лэмми

Встреча министров иностранных дел по Украине в Лондоне была отложена после отказа от участия госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

«Решение сократить встречу было принято во время телефонного разговора между Рубио и Лэмми, в ходе которого они пришли к выводу, что необходимы дальнейшие технические переговоры, прежде чем министры иностранных дел встретятся снова», — сказано в сообщении.

Отмечается, что изначальной причиной отказа Рубио от присутствия на переговорах в Лондоне были названы «логистические трудности».

Ранее стало известно, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне. Тем не менее предполагается, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет двустороннюю встречу с главой МИД Британии Лэмми.