Названо опасное последствие экологических ограничений

Nat Clim Change: Борьба с изменением климата сократит площадь сельхозугодий

Ученые предупредили: меры по борьбе с изменением климата могут привести к нехватке сельскохозяйственных земель. Результаты исследования китайских специалистов опубликованы в Nature Climate Change.

Речь идет о стратегии сдерживания глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия — именно такую цель страны мира поставили себе в Парижском соглашении, чтобы избежать самых опасных последствий климатического кризиса. Чтобы достичь этой цели, правительства вводят меры по сокращению выбросов парниковых газов, в том числе масштабное восстановление лесов.

Исследование показывает, что эти действия могут сократить площадь мировых сельхозугодий почти на 13 процентов к концу века. Особенно сильное снижение прогнозируется в странах Глобального Юга. Южная Америка, по оценкам, может потерять до четверти своих пахотных территорий, Европа — 15 процентов, Азия и Африка — более 10 процентов.

Наиболее уязвимыми окажутся страны, которые зависят от импорта продовольствия, включая Вьетнам и Южную Корею. Одновременно с этим под сокращение попадут и территории главных экспортеров продовольствия — США, Бразилии и Аргентины, что еще больше усугубит проблему.

Авторы подчеркивают: хотя борьба с глобальным потеплением крайне важна, реализация климатических стратегий без учета продовольственной безопасности влечет за собой новые риски. Решением может стать международная координация и адаптация торговой политики с учетом изменения землепользования.