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16:59, 23 апреля 2025Наука и техника

Объяснена загадка ускорения вращения Земли

Science: Смещение оси вращения Земли связано с массовой потерей влаги из почвы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dima Zel / Shutterstock / Fotodom

Смещение оси вращения Земли, зафиксированное с начала 2000-х годов, связано с массовой потерей влаги из почвы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science. Ученые пришли к выводу, что именно этот фактор стал основной причиной изменений в балансе масс планеты и ускорения вращения планеты.

По расчетам исследовательской группы, за период с 2000 по 2002 год Земля утратила более 1600 гигатонн воды, что сопоставимо с многолетними потерями ледников Гренландии. В результате перераспределения этой воды, оказавшейся в океанах, произошло смещение оси вращения Земли на 45 сантиметров.

С 2003 по 2016 год наблюдалась дальнейшая потеря влаги из почвы, а к 2021 году влажность так и не восстановилась. Причиной называют сочетание пониженного уровня осадков и увеличившейся потребности атмосферы во влаге на фоне потепления климата. Это ведет к дальнейшему испарению воды из почвы и растительности.

По мнению авторов, устойчивое высыхание земель может иметь долгосрочные последствия: усиление засух, снижение продуктивности сельского хозяйства, снижение испарения и облакообразования, а также увеличение давления на грунтовые воды. Увеличение откачки подземных вод может усугубить проблему глобальной водной безопасности.

Ученые отмечают, что существующие климатические модели не предсказали резкий спад почвенной влажности начала 2000-х годов, и призывают к пересмотру подходов к моделированию климатических процессов.

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