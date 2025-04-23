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17:23, 23 апреля 2025Моя страна

Один регион России захотел развивать туризм с Ираном

В Дагестане захотели развивать сотрудничество в сфере туризма с Ираном
Алина Черненко

Фото: Caren Firouz / Reuters

В Республике Дагестан захотели развивать сотрудничество в сфере туризма с Ираном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства по туризму и народным художественным промыслам российского региона.

Уточняется, что вопросы организации взаимных туров обсудили во время круглого стола, состоявшегося в рамках визита делегации Ирана в Дагестан.

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Первый заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам республики Абдула Магомедов отметил, что 14 федеральных туроператоров, зарегистрированных в Дагестане, получили право организовывать безвизовые групповые поездки. Однако пока, по его словам, рост турпотока сдерживает ряд факторов. В их числе — сложная логистика и высокая стоимость.

В министерстве также напомнили, что российский регион сотрудничает с Ираном в сфере туризма с 2023 года. Именно тогда в Дагестан приехала первая безвизовая туристическая группа из этой исламской страны.

Ранее сообщалось, что российские туристы начали чаще интересоваться поездками в Иран. При этом по популярности среди соотечественников Исламская Республика пока все-таки уступает странам СНГ.

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