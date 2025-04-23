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18:38, 23 апреля 2025Ценности

Одна модель джинсов стала трендом в 2025 году

Page Six: Блестящие джинсы и шорты со стразами стали трендом в 2025 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Одна модель джинсов и шорт из денима стала трендом в 2025 году. Соответствующий материал публикует Page Six.

Речь идет о блестящем дениме, который массово принялись носить знаменитости и инфлюэнсеры. Речь идет о джинсах и шортах со стразами или из блестящего денима. В подобных появлялись на публике исполнительница Тейлор Свифт, актриса Блейк Лайвли, певица Долли Партон, телезвезда Энн Хэтэуэй и другие звезды.

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Модная вещь представлена в ассортименте таких брендов, как Good American, Reformation, Ralph Lauren, Stella McCartney и Free People, а также Rag & Bone, Steve Madden, Mango, Zara, Frame и других марок.

В феврале любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети. Выяснилось, что популярность обрели товары с принтом в виде усов.

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