Одна модель джинсов стала трендом в 2025 году

Page Six: Блестящие джинсы и шорты со стразами стали трендом в 2025 году

Одна модель джинсов и шорт из денима стала трендом в 2025 году. Соответствующий материал публикует Page Six.

Речь идет о блестящем дениме, который массово принялись носить знаменитости и инфлюэнсеры. Речь идет о джинсах и шортах со стразами или из блестящего денима. В подобных появлялись на публике исполнительница Тейлор Свифт, актриса Блейк Лайвли, певица Долли Партон, телезвезда Энн Хэтэуэй и другие звезды.

Модная вещь представлена в ассортименте таких брендов, как Good American, Reformation, Ralph Lauren, Stella McCartney и Free People, а также Rag & Bone, Steve Madden, Mango, Zara, Frame и других марок.

В феврале любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети. Выяснилось, что популярность обрели товары с принтом в виде усов.