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19:19, 23 апреля 2025Путешествия

Пассажир добровольно отказался от полета на самолете и заработал сотни тысяч рублей

PYOK: Пассажир Delta Air Lines заработал 3 тысячи долларов за отказ от полета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пассажир авиакомпании Delta Air Lines добровольно отказался от полета из-за перевеса на борту самолета и заработал тысячи долларов. Об этом сообщает PYOK.

По данным издания, борт следовал из Чикаго в Сиэтл, однако не мог взлететь из-за проблем с топливным балансом. Выяснилось, что одному пассажиру придется покинуть борт, хотя в тот момент все они уже находились на своих местах. За отказ от полета перевозчик предложил ваучеры на путешествия в размере 3 тысяч долларов (почти 250 тысяч рублей).

«Я едва успел это осознать, когда моя рука оказалась в воздухе. Я не собирался уступать кому-то, хотя еще один мужчина вздернул руку сразу после меня», — рассказал счастливчик.

Ранее казахстанская авиакомпания FlyArystan бросила 12-летнего ребенка без сопровождения взрослых в аэропорту чужого города и получила штраф в размере 8,7 миллиона тенге (почти 1,7 миллиона рублей). Известно, что перевозчик предлагал семье девочки решить вопрос в досудебном порядке и пообещал компенсацию за моральный вред в размере 4 миллионов тенге (764 тысячи рублей).

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