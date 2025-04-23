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18:46, 23 апреля 2025Путешествия

Пассажирка устроила дебош в самолете и поцарапала полицейских

Пассажирка рейса в Сидней устроила дебош в самолете и поцарапала полицейских
Алина Черненко

Фото: David Gray / Reuters

Пассажирка неназванной иностранной авиакомпании устроила дебош в самолете и поцарапала полицейских при задержании. Об этом пишет NZ Herald.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 21 апреля, на рейсе из Новой Зеландии в Австралию. 44-летняя женщина, имя которой не раскрывается, во время полета вела себя «неподобающим, деструктивным и антиобщественным образом», рассказали представители Австралийской федеральной полиции.

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Сперва дебоширка начала оскорблять членов экипажа и нападать на них, из-за чего на борт после приземления в Сиднее пришлось вызвать полицию. Когда офицеры поднялись в салон, нарушительница отказалась выполнять их приказы, а потом и вовсе применила физическое насилие. Вытаскивая буйную пассажирку из салона, стражи правопорядка получили царапины на руках и локтях.

22 апреля женщина предстала перед судом в Сиднее. Там ей предъявили шесть обвинений, включая нападение на членов экипажа, нарушение общественного порядка во время полета, а также сопротивление и причинение телесных повреждений сотрудникам полиции. Ожидается, что новое судебное заседание состоится в июне.

Ранее пассажир авиакомпании Jet2 выпил полбутылки виски и устроил пьяный дебош в самолете. На борт вызвали сотрудников полиции, которых он обозвал маленькими крысами при задержании.

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