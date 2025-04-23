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16:28, 23 апреля 2025Моя страна

Переехавший в Россию голландец описал одну особенность местных фразой «русским повезло»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Голландец Махил Снейп, который переехал в Россию, описал одну особенность жизни местных фразой «русским повезло». Об этом он рассказал в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам иностранца, россияне в случае каких-то бытовых проблем сразу ищут решение в интернете и, как правило, находят. А в голландском интернете нет видео о том, как открыть захлопнувшуюся дверь дома, к примеру, заметил автор публикации.

Ранее этот же блогер отправился в республику Коми и описал поездку в этот регион словами «самое захватывающее приключение в жизни». Европеец посетил плато Маньпупунер, которое славится живописным комплексом из семи останцев высотой десятки метров.

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