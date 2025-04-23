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19:18, 23 апреля 2025Россия

Песков порассуждал о желающей войны Европе

Представитель Кремля Песков: Россия желает переговоров, а Европа — войны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Россия желает переговоров, тогда как Европа хочет войны. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналу Le Point.

«Сейчас нет никаких совпадающих позиций, поскольку Европа хочет войны, а не переговоров», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва не намерена затаскивать силой на переговоры европейские страны.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что, вероятно, премьер-министр Польши Дональд Туск хочет войны с Россией. Так он прокомментировал призыв польского лидера вступить в гонку вооружений с Москвой.

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