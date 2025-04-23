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20:06, 23 апреля 2025Мир

Песков указал на угрозу от «коалиции желающих»

Песков: Размещение войск «коалиции желающих» на Украине несет опасность
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Размещение военного контингента на территории Украины в рамках «коалиции желающих» несет потенциальную опасность как для России, так и для всего мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.

«Независимо от того, являются ли они французами, немцами или поляками, наша безопасность находится под угрозой», — сказал представитель Кремля.

Также Песков выразил обеспокоенность потенциальной эскалацией, которая может произойти в случае инцидента с участием иностранных войск на Украине. При этом он отметил, что украинское руководство не полностью контролирует свои вооруженные силы.

20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «коалиция желающих», оказывающая поддержку Украине, в действительности стремится показать собственное превосходство.

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