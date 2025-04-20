Лавров раскрыл цели коалиции желающих

Лавров: Коалиция желающих стремится показать собственное превосходство

Коалиция желающих, оказывающая поддержку Украине, в действительности стремится показать собственное превосходство. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«В своем названии они [Коалиция желающих] не уточнили, чего именно желают. Вероятно, они стремятся к ощущению собственного превосходства», — подчеркнул он.

Кроме того, деятельность коалиции Сергей Лавров связал с тенденцией возрождения нацистских взглядов в Европе. При этом Россия не готова разговаривать с европейскими лидерами «таким языком», добавил министр.

Ранее Лавров прокомментировал запрет кандидатам в члены Европейского союза посетить памятные мероприятия 9 Мая в Москве. По его мнению, они указывают на возобновление нацизма в Европе.