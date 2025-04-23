Песков высказался о двух путях достижения Россией своих целей

Песков: Россия достигнет своих целей мирным или военным путем

Россия достигнет своих целей мирным или военным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит французский журнал Le Point.

«Мы желаем достичь наших целей, и мы их достигнем. Мирным или военным путем», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию для достижения целей, которые были поставлены Москвой с самого начала.

В 2022 году в видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.