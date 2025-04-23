Песков высказался о двух путях достижения Россией своих целей

Россия достигнет своих целей мирным или военным путем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит французский журнал Le Point.
«Мы желаем достичь наших целей, и мы их достигнем. Мирным или военным путем», — сказал он.
Ранее Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию для достижения целей, которые были поставлены Москвой с самого начала.
В 2022 году в видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.