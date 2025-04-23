Почти все коралловые рифы на планете оказались в опасности

The Guardian: 84 процента коралловых рифов на планете обесцветились

Около 84 процентов коралловых рифов на планете обесцветились и оказались в опасности. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные организации Coral Reef Watch.

По словам ученых, кораллы подверглись самому масштабному обесцвечиванию в истории. С января 2023 года из-за воздействия высоких температур пострадали рифы по меньшей мере в 82 странах. Белыми становятся даже кораллы, которые прежде считались убежищами от растущей температуры океана.

«Тот факт, что пострадало так много рифовых зон, включая предполагаемые термальные убежища, такие как Раджа-Ампат и Эйлатский залив, говорит о том, что потепление океана достигло уровня, где больше не существует безопасного убежища от обесцвечивания кораллов и его последствий», — заявил директор Coral Reef Watch, доктор Дерек Манцелло.

Последнее глобальное обесцвечивание началось в январе 2023 года и стало четвертым по счету с начала истории наблюдения. Для сравнения, во время третьего обесцвечивания, которое длилось с 2014-го по 2017 года, пострадали 68 процентов коралловых рифов, во время второго (2010 год) — 37 процент, а по время первого (1998 год) — 21 процент.

Обесцвечивание кораллов связано с симбиотическими отношениями между ними и водорослями, известными как зооксантеллы. Водоросли помогают кораллам получить питательные вещества и кислород для фотосинтеза. Однако при слишком высоких температурах фотосинтетический аппарат зооксантелл повреждается, что и приводит к обесцвечиванию. Белые кораллы не умирают, но подвергаются большому стрессу и становятся уязвимыми.

Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) заявили, что рекордно высокие температуры в 2024 году ускорили таяние ледников, привели к повышению уровня моря и приблизили человечество к глобальной катастрофе.