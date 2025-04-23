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14:58, 23 апреля 2025Россия

Российский депутат попытался получить привилегии как участник СВО и поплатился

Красноярский депутат Власов хотел получить привилегии участника СВО и поплатился
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Депутат красноярского городского совета Дмитрий Власов попытался получить привилегии как боец специальной военной операции (СВО), не являясь участником военных действий, и поплатился. Об этом стало известно из сообщения вице-губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко в Telegram.

Как рассказал чиновник, депутат Власов подал документы для участия в программе «Сибирский характер», разработанной специально для участников СВО — она позволяет бывшим военнослужащим получить работу в органах публичной власти и госструктурах. «Естественно, Власов (...) участником СВО не является. (...) Губернатором края [Михаилом Котюковым] приняты соответствующие кадровые решения. (...) Также Власов (...) не будет возглавлять в дальнейшем фракцию "Единой России" в Горсовете», — говорится в публикации вице-губернатора Пономаренко.

Сам же Власов объяснил свое участие в «Сибирском характере» тем, что он с 2023 года выезжает «на Донбас с военной и гуманитарной миссией» (орфография автора сохранена — прим. «Ленты.ру»). По его словам, благодаря программе он хотел получить новые «знания, навыки и связи».

Ранее сообщалось, что пьяный российский чиновник искал в лесополосе закладку и поплатился.

ЖЗЛ
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