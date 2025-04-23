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14:02, 23 апреля 2025МирЭксклюзив

Названы последствия отказа США от посредничества в переговорах по Украине

Политолог Калачев: Отказ США от посредничества по Украине чреват потерями
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Saul Loeb / Reuters

США могут выйти из переговорного процесса по Украине, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. По его словам, это может быть чревато новыми потерями для участников конфликта.

«Президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать Крым российским. Госсекретарь США Марко Рубио в ответ отменил поездку на переговоры в Лондон, — напомнил политолог. — США действительно могут выйти из переговорного процесса. Для этого у них есть и причины, есть и повод».

Калачев заметил, что, хотя никто из западных СМИ пока не написал, что США потребовали от Украины признания Крыма российским, можно предположить, что такое требование действительно было выдвинуто. Иначе, как считает политолог, не было бы такой реакции со стороны Украины.

«Мир с участием США — это мир компромисса. Да, в этом компромиссе Украина потеряет больше. Как говорят украинские политики — США рассматривают готовность России заморозить конфликт на нынешней линии противостояния как уступку. А это фактически сохранение Украиной контроля над городами Херсон и Запорожье. Украина говорит, они и так под контролем, но ситуация ведь подвижная. Весенне-летнее наступление российских войск может закончиться не только взятием Херсона и Запорожья», — допустил Калачев.

Украина, по его словам, убеждена в том, что сможет отбить российское наступление, но время, убежден политолог, работает не на Киев.

«Мир бывает в результате переговоров или капитуляции одной из сторон. Самоустранение США делает возможным второй вариант. Хотя он чреват новыми потерями обеих сторон», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что страна выйдет из переговоров по Украине, если их предложения не примут. Он добавил, что для прекращения конфликта обеим сторонам необходимо «сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины».

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