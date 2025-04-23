Путешественница назвала главные места отдыха российских пенсионеров

Российская путешественница Саша Коновалова назвала главные места отдыха, где она чаще всего встречала пенсионеров-соотечественников. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Первая страна, о которой рассказала россиянка, — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). «Когда-то я думала, что в Эмираты ездят только молодые и богатые. Потом поняла, что можно спланировать вполне бюджетную поездку даже в "дорогой" Дубай. И когда я впервые приехала в ОАЭ, я поняла, что меня в основном окружают россияне», — поделилась она.

По словам Коноваловой, основной контингент в пляжных отелях ОАЭ, особенно в Шардже и Аджмане, — пенсионеры из России. При этом многие пожилые соотечественники в беседе с путешественницей признались, что ездят в Эмираты уже более 10 лет.

Второе место в списке Коноваловой занял Таиланд. Она заметила, что российские пенсионеры часто едут в эту азиатскую страну не на пару недель, а на всю зиму.

Еще одно любимое место отдыха российских пенсионеров, по мнению блогерши, — Турция. «Мы с мужем знаем только русский язык. Ходить много не можем. За границу лететь страшно — потеряемся, не разберемся. А в Турции уже почти как дома. Уже много лет ездим в один и тот же отель и ничего менять не будем», — процитировала знакомую российскую пенсионерку автор публикации.

Кроме того, россиянка призналась, что встречала много жизнерадостных, энергичных и позитивных пенсионеров на курортах Кавказских Минеральных Вод.

Ранее другая тревел-блогерша назвала причины переезда немецких пенсионеров в Калининградскую область. В частности, она отметила, что для пожилых жителей Германии продукты, транспорт, медицина и услуги в России ощутимо доступнее, чем в Европе.

