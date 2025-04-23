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13:02, 23 апреля 2025Наука и техника

Путин рассказал о росте производства средств поражения

Путин рассказал, что производство средств поражения выросло более чем вдвое
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В прошлом году производство средств поражения выросло более чем вдвое, рассказал президент России Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

«Более чем вдвое <…> увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы», — заявил глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии.

По его словам, в 2024 году почти все предприятия российского оборонно-промышленного комплекса «выполнили задание гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок».

В январе заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что график выпуска особо востребованных образцов вооружения в России на 2025 год утвердили.

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