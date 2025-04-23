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19:14, 23 апреля 2025Культура

Раскрыт гонорар российской рэп-звезды 90-х

Продюсер Дворцов: Богдан Титомир зарабатывает от 700 тысяч рублей за выступление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Рэпер и певец Богдан Титомир, который был популярен в 90-х, зарабатывает от 700 тысяч рублей за корпоратив. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти».

«Он сейчас занимается своими делами. Он не совсем утратил популярность, все равно где-то выступает, но в очень узких кругах», — отметил медиаменеджер, добавив, что исполнитель является «в меру вспыльчивым и справедливым мужиком».

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Валерий Леонтьев готов дать частный концерт в России за 15 миллионов рублей.

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