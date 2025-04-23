Mysl Polska: Польше все равно, где будет проходить граница между РФ и Украиной

Польше безразлично, где будет проходить граница между Россией и Украиной. Об этом пишет международный обозреватель Марцин Скальски в статье для польского издания Mysl Polska.

«В украинском вопросе Польше нужно лишь пространство, отделяющее ее от основной территории России, — и все. (...) Украина Варшаве ни для чего больше не нужна», — говорится в материале.

При этом автор отмечает, что ослабление Киева может дать Варшаве возможность диктовать ему свои условия, в том числе в сфере экономики. Он подчеркнул, что в Восточной Европе может существовать либо сильная Польша, либо сильная Украина.

Ранее Myśl Polska обвинило Украину в провоцировании конфликта с Россией. По утверждению издания, Киев понимал последствия желания вступить в НАТО, однако продолжал стремиться в альянс.