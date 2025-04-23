Раскрыты опасения госсекретаря США из-за Украины

Reuters: Рубио опасается, что Украина может препятствовать мирным переговорам

Госсекретарь США Марко Рубио опасается, что Украина может вернуться к своим завышенным требованиям, тем самым препятствуя любому прогрессу в урегулировании конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«По словам европейского чиновника, Рубио выразил обеспокоенность по поводу того, что Украина может вернуться к своим жестким позициям в переговорах, которые будут препятствовать любым прорывам в разрешении кризиса», — передает агентство слова источника.

Ранее Госдепартамент США исключил участие Рубио на переговорах в Лондоне. Как рассказала руководитель пресс-службы ведомства Тэмми Брюс, Рубио — «очень занятой человек», а также «один из самых активных» госсекретарей, что значительно влияет на его планы.

Кроме того, газета The New York Times (NYT), глава американского внешнеполитического ведомства отменил поездку в Великобританию после заявления президента Украины Владимира Зеленского о нежелании Киева признать Крым российским. Отмечается, что это является одним из ключевых предложений Вашингтона по урегулированию украинского кризиса.