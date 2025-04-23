Раскрыты подробности зачистки курского приграничья от ВСУ

ТАСС: Военные ВС РФ ведут зачистку курского приграничья до границы с Украиной

Российские военные ведут зачистку курского приграничья до границы с Украиной. Об этом сообщил командир батальона морских пехотинцев с позывным Космос, передает ТАСС.

Как уточнил российский военнослужащий, единственным населенным пунктом Курской области, где остаются солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), является Горналь.

Командир батальона морских пехотинцев добавил, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) продвигаются по направлению к селу, зачищая территории.

«Мы работаем коллективно в составе бригады (...) Занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории», — заключил собеседник агентства.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки ударили по четырем бригадам ВСУ в Курской области. Бои проходили в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Потери противника, по данным оборонного ведомства, составили порядка 170 бойцов.