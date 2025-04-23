Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:34, 23 апреля 2025Россия

Раскрыты подробности зачистки курского приграничья от ВСУ

ТАСС: Военные ВС РФ ведут зачистку курского приграничья до границы с Украиной
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные ведут зачистку курского приграничья до границы с Украиной. Об этом сообщил командир батальона морских пехотинцев с позывным Космос, передает ТАСС.

Как уточнил российский военнослужащий, единственным населенным пунктом Курской области, где остаются солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), является Горналь.

Командир батальона морских пехотинцев добавил, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) продвигаются по направлению к селу, зачищая территории.

«Мы работаем коллективно в составе бригады (...) Занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории», — заключил собеседник агентства.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки ударили по четырем бригадам ВСУ в Курской области. Бои проходили в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Потери противника, по данным оборонного ведомства, составили порядка 170 бойцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Москва-Сити» раздались взрывы. Подробности ЧП

    США пообещали заняться другими вопросами при отсутствии прогресса по Украине

    Буйнов рассказал о необычной семейной традиции

    Один регион России захотел развивать туризм с Ираном

    В России авторитета Страчкова приговорили к 15 годам колонии

    На Украине сформировали новый корпус ВСУ

    Чиновник киевской администрации попытался продать землю за 15 тысяч долларов

    Во Франции спрогнозировали недовольство Макрона решением России и США по Украине

    Стюардесса потребовала у пассажирки миллионы рублей из-за одного действия

    Объяснена загадка ускорения вращения Земли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости