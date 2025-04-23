ФСБ: Россия выдворила агента молдавской разведки, собиравшего данные о властях

Россия выдворила экс-сотрудника молдавской Службы информации и безопасности Дмитрия Руснака, собиравшего данные о планах властей России в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Руснак приехал в Россию в 2024 году. Он должен был собирать секретные данные о планах российского руководства в отношении Молдавии и о сотрудниках силовых, которые участвуют во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении.

Агент молдавской разведки попытался легализоваться в России и планировал при задержании изображать лояльность к РФ. Однако полиграф показал, что он приехал в страну с разведывательно-подрывными целями. Так как Руснак не нанес ущерба безопастности России, в феврале 2025 его выдворили и запретили въезд на 60 лет.