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10:05, 23 апреля 2025Силовые структуры

Россия выдворила агента молдавской разведки

ФСБ: Россия выдворила агента молдавской разведки, собиравшего данные о властях
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия выдворила экс-сотрудника молдавской Службы информации и безопасности Дмитрия Руснака, собиравшего данные о планах властей России в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Руснак приехал в Россию в 2024 году. Он должен был собирать секретные данные о планах российского руководства в отношении Молдавии и о сотрудниках силовых, которые участвуют во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении.

Агент молдавской разведки попытался легализоваться в России и планировал при задержании изображать лояльность к РФ. Однако полиграф показал, что он приехал в страну с разведывательно-подрывными целями. Так как Руснак не нанес ущерба безопастности России, в феврале 2025 его выдворили и запретили въезд на 60 лет.

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