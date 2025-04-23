Россиян предупредили о возможности приложений незаметно списывать деньги

IT-специалист Холод заявила о способности приложений смартфона списывать деньги

Сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод заявила, что иногда скачанные на смартфон приложения могут незаметно списывать деньги со счетов хозяина. Об этом она сообщила в интервью агентству «Прайм».

Холод уточнила, что списывать деньги со смартфоны могут вирусы, а также якобы бесплатные программы. Также существуют программы, копирующие интерфейсы приложений популярных банков, и приложения с подписками.

«Прежде всего, это вредоносные приложения (вирусы, трояны) и приложения с агрессивной рекламой, которые маскируются под полезные программы (чистильщики, ускорители, игры) и могут подписывать вас на платные услуги или красть данные банковских карт, например, FakeBank, Joker, HiddenAds», — предупредила IT-специалист.

Ранее россиян предостерегли от активизации мошенников к 9 Мая. В одной из схем злоумышленники присылают гражданам сообщения в мессенджерах, соцсетях и электронной почте якобы от имени благотворительных организаций.