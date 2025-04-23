Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:58, 23 апреля 2025Силовые структуры

Россиянам назвали сумму долга для запрета выезда из страны

В ФССП заявили о риске запрета выезда из России при долге от 10 тысяч рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Россиянам могут ограничить выезд из России при долге от десяти тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФССП России.

В ведомстве объяснили, что судебный пристав-исполнитель имеет право принять решение о временном запрете на выезд из России должника по заявлению взыскателя или собственной инициативе. Это происходит при неисполнении требований по оплате задолженности.

Если исполнительный документ не является судебным актом или выдан не на основании судебного акта, то пристав или взыскатель могут обратиться в суд для ограничения выезда россиянина из страны. Тогда решение выносится на основании судебного акта.

Ранее в ФССП заявили о росте числа запретов на выезд из России. В частности, за январь-февраль 2025 года решение действует в рамках 9,5 миллиона дел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства. ФСБ считает их действия угрозой нацбезопасности

    21-летняя дочь Чарли Шина посетила Coachella в оголяющем грудь наряде

    Россиянам назвали сумму долга для запрета выезда из страны

    В Харькове заявили о шести ударах по городу

    В России мужчина случайно застрелил зятя на охоте

    На Западе назвали цель визита украинской делегации в Лондон

    Россиянам со средним доходом назвали лучшие варианты для вложения денег

    Львица утащила девочку из дома и растерзала ее

    Признать Крым российским предложил спецпосланник Трампа

    На Украине назвали красноречивый момент перед переговорами в Лондоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости