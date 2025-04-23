Россияне массово расхотели снимать жилье на популярном курорте

ЦИАН: Спрос на посуточную аренду жилья в Анапе обрушился на 72 процента

В 2025 году россияне массово расхотели снимать дома и квартиры в Анапе — спрос на посуточную аренду на майские праздники на популярном курорте обрушился на 72 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. К таким выводом пришли аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Активнее всего путешественники интересовались жильем в крымской Ялте (плюс 109 процента за год). «Выросли просмотры и в других курортах Крыма — в Щелкино (в три раза за счет низкой базы), Алупке, Евпатории (в два раза, как и в Ялте), Алуште (на 91 процент). Альтернативой также стал Ейск на Азовском море (плюс 90 процентов)», — рассказали специалисты.

Заметно снизился интерес и к другим локациям на черноморском побережье. Так, спрос на краткосрочную аренду в Геленджике упал на 35 процентов, в Туапсе — на 10 процентов, а в Новороссийске — на 9 процентов.

Кроме того, менее популярными стали локации, куда нужно лететь на самолете — например, Калининградская область (минус 19 процентов Калининград и минус 8 процентов — Зеленоградск).

Самым популярным городом для майских праздников оказалась Москва — на нее приходится 18,3 процента всех просмотров объявлений о посуточной аренде на этот период. Второе место занимает Санкт-Петербург (12,8 процента), а третье — Сочи (3,3 процента).

Ранее стало известно, что россияне массово отвернулись от ипотеки. Спрос на жилищные кредиты сократился почти вдвое в первом квартале 2025 года.