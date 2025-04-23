Россияне назвали отличительные черты скуфов

CDEK.Shopping: Сочетание белых носков и сандалий назвали главной чертой скуфов

Россияне назвали отличительные черты стиля скуфов. Исследование на эту тему, проведенное сервисом CDEK.Shopping, попало в распоряжение «Ленты.ру».

Всего в опросе приняли участие 1700 мужчин и женщин возрастом от 18 до 55 лет по всей России. Согласно полученным данным, больше половины респондентов (63 процента) считает, что именно нелепые сочетания делают вещь «скуфской». При этом 54 процента уверены, что главная причина — это дешевые материалы.

В то же время главной одеждой скуфов опрошенные назвали сочетание белых носков и сандалий (74 процента). В список также попали треники с вытянутыми коленками (63 процента), синтетические спортивные костюмы из 1990-х (46 процентов) и рубашки в деревенском стиле (43 процента). При этом наименьшее количество голосов набрали гольфы под шорты и кожаные куртки с бахромой — 27 и 18 процентов респондентов соответственно выбрали эти варианты.

По мнению 39 процентов россиян, такая одежда выглядит безвкусно, еще 33 процентов участников исследования считает, что в ней невозможно выглядеть стильно, а 18 процентов — что ее носят только те, кто не разбирается в моде.

В августе 2024 года Баста назвал себя настоящим скуфом.