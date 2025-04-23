Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:02, 23 апреля 2025Ценности

Россияне назвали отличительные черты скуфов

CDEK.Shopping: Сочетание белых носков и сандалий назвали главной чертой скуфов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: шоу «Наша Russia»

Россияне назвали отличительные черты стиля скуфов. Исследование на эту тему, проведенное сервисом CDEK.Shopping, попало в распоряжение «Ленты.ру».

Всего в опросе приняли участие 1700 мужчин и женщин возрастом от 18 до 55 лет по всей России. Согласно полученным данным, больше половины респондентов (63 процента) считает, что именно нелепые сочетания делают вещь «скуфской». При этом 54 процента уверены, что главная причина — это дешевые материалы.

Материалы по теме:
От бедра Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду?
От бедраБрюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду?
1 июля 2020
Ниже пояса. Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Ниже пояса.Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
17 мая 2021

В то же время главной одеждой скуфов опрошенные назвали сочетание белых носков и сандалий (74 процента). В список также попали треники с вытянутыми коленками (63 процента), синтетические спортивные костюмы из 1990-х (46 процентов) и рубашки в деревенском стиле (43 процента). При этом наименьшее количество голосов набрали гольфы под шорты и кожаные куртки с бахромой — 27 и 18 процентов респондентов соответственно выбрали эти варианты.

По мнению 39 процентов россиян, такая одежда выглядит безвкусно, еще 33 процентов участников исследования считает, что в ней невозможно выглядеть стильно, а 18 процентов — что ее носят только те, кто не разбирается в моде.

В августе 2024 года Баста назвал себя настоящим скуфом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали планы США по Крыму

    Россиян предупредили об угрожающей Дагестану опасности

    В Карачаево-Черкесии обновят 85 процентов общественного транспорта

    Мощное землетрясение произошло в Стамбуле

    В Кремле выразили отношение к присутствию европейских миротворцев на Украине

    Падение сбитого над Татарстаном беспилотника сняли на видео

    Минобороны раскрыло подробности о попытке атаки ВСУ на Татарстан

    Названо количество поставленных ВС России дронов

    Молодой человек ударил ножом в шею российского полицейского

    В одном российском регионе упало количество разводов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости