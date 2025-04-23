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13:57, 23 апреля 2025Моя страна

Россияне посоревнуются в приготовлении блюд из дальневосточных грибов и ягод

В Хабаровске пройдет международный кулинарный конкурс «Кухня на Амуре»
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Sergey Mironov / Shutterstock / Fotodom

В Хабаровске начался отборочный этап международного кулинарного конкурса «Кухня на Амуре». Об этом сообщили в администрации города.

Участники посоревнуются в приготовлении блюд из дальневосточных грибов, папоротников и ягод. Командам нужно будет за 180 минут сделать одно основное блюдо и один десерт с добавлением дикоросов.

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Уточняется, что в каждой команде будет один профессиональный кулинар и его помощник. Участниками состязания станут как местные повара, так и команды из дружественных городов. Отборочный этап продлится до 10 июня, а в сентябре в Хабаровске пройдет гастрономический фестиваль, по итогам которого победителей и призеров конкурса наградят.

Ранее сообщалось, что другой гастрономический фестиваль пройдет в Ингушетии в мае. Посетителей ждут ярмарка с блюдами ингушской кухни и творческие выступления.

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