Россияне посоревнуются в приготовлении блюд из дальневосточных грибов и ягод

В Хабаровске пройдет международный кулинарный конкурс «Кухня на Амуре»

В Хабаровске начался отборочный этап международного кулинарного конкурса «Кухня на Амуре». Об этом сообщили в администрации города.

Участники посоревнуются в приготовлении блюд из дальневосточных грибов, папоротников и ягод. Командам нужно будет за 180 минут сделать одно основное блюдо и один десерт с добавлением дикоросов.

Уточняется, что в каждой команде будет один профессиональный кулинар и его помощник. Участниками состязания станут как местные повара, так и команды из дружественных городов. Отборочный этап продлится до 10 июня, а в сентябре в Хабаровске пройдет гастрономический фестиваль, по итогам которого победителей и призеров конкурса наградят.

Ранее сообщалось, что другой гастрономический фестиваль пройдет в Ингушетии в мае. Посетителей ждут ярмарка с блюдами ингушской кухни и творческие выступления.