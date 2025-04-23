Россиянин хотел избежать ответственности за контрабанду наркотиков и получил срок

В Смоленске мужчину осудили на 5 лет за посредничество во взяточничестве

В Смоленске суд приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Смоленской области.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России сообщает, что фигуранту 31 год. Ранее он был задержан вместе с тремя соучастниками за попытку контрабанды наркотиков.

По данным следствия, в феврале 2024 года он вместе с подельниками получил от мужчины, работавшего в рамках проводимого сотрудниками УФСБ России оперативно-разыскного мероприятия, 1 миллион рублей и пачки купюр, имитирующих 10 миллионов рублей. Фигуранты решили передать 8 миллионов рублей в качестве взятки двум должностным лицам, работающим в правоохранительных органах за непривлечение их к уголовной ответственности, а 3 миллиона рублей разделить между собой. Отмечается, что уголовные дела остальных фигурантов находятся в суде на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что сына арестованного по делу о получении 4 миллионов рублей взятки экс-замглавы Брянской области Сергея Тимошенко Антона заподозрили в посредничестве.