ТАСС: ВСУ в Курской области раздавали листовки с приглашением выехать на Украину

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь в селе Гуево в Курской области, раздавали россиянам листовки с призывом покинуть Россию и отправиться на Украину. Об этом ТАСС рассказала местная жительница Татьяна.

«Они утверждали, будто у них хорошо, а в России — не очень. Это были листовки с картинками, карикатурами», — сообщила женщина.

По ее словам, украинские солдаты делали подобные предложения с первых дней оккупации. Они утверждали, что согласившимся переехать сразу сделают паспорта Украины, однако никто на это не согласился.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали FPV-дронами мирных жителей при эвакуации из села Гуево. Украинские войска также пытались дистанционно заминировать пути с помощью тяжелых беспилотников.