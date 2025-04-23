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07:43, 23 апреля 2025Бывший СССР

Российские военные заняли новые позиции в ДНР

Военный эксперт Марочко: ВС РФ заняли новые позиции у Ямполовки в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) за минувшие сутки уничтожили два опорных пункта ВСУ у Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Марочко уточнил, что российские солдаты заняли новые выгодные позиции, в том числе в районе Терны и севернее Торского. По его словам, бойцам ВСУ недостаточно сил для отражения атак российских военных.

«Вооруженные формирования Украины пытались оказывать сопротивление, однако противнику не хватило сил и средств, имеющихся на данном участке фронта, для организации полноценной обороны и отражения атак армии России», — сказал он.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные продолжили накаты на ВСУ под Купянском. «В целом можно говорить о возобновлении освободительных действий и дальнейшем продвижении наших войск», — сказал он.

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