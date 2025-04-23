NI: Европе невыгоден российский статус Крыма из-за потери доступа к недрам Азии

Европейские страны опасаются, что признание российского статуса Крыма приведет к усилению влияния России в Евразии и ограничит доступ западных стран к природным ресурсам Центральной Азии. Об этом написало издание The National Interest.

Журналисты назвали невыгодным российский статус Крыма для Европы и допустили, Россия якобы может попытаться ограничить транскаспийские проходы в Центральную Азию. Таким образом Москва может подавить независимость региона, отметили авторы NI. Они также отметили, что объемы редких минералов в Центральной Азии существенно превышают украинские.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа может рассматривать сценарий о признании Крыма российской территорией. Допускается, что этот пункт станет частью сделки по прекращению конфликта на Украине.