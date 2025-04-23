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18:00, 23 апреля 2025Мир

Рубио ответил на вопрос о возможности войны США с Ираном

Рубио о войне США с Ираном: Вашингтон действительно не хотел бы этого
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: JULIEN DE ROSA / Pool / Reuters

США действительно не хотели бы начинать войну с Ираном, но Вашингтон пока далек от какого-либо соглашения с Ираном. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью порталу The Free Press.

«Достаточно сказать, что я верю, что у США есть другие варианты, но мы не хотим, чтобы это дошло до такого пика напряжения (...). Мы далеки от какого-либо соглашения с Ираном и признаем, что это трудно и тяжело. И такое происходит достаточно часто, к сожалению. Но США стремятся к достижению мирного результата, приемлемого для всех», — ответил он на вопрос о потенциальном уничтожении США иранской ядерной программы одним ударом.

Рубио также выразил сомнение, что Тегеран обладает видением того, как будет выглядеть возможное соглашение между странами, поскольку в Иране проходят свои внутриполитические процессы, с которыми им нужно разобраться в первую очередь.

12 апреля в столице Омана Маскате состоялись непрямые переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. По данным агентства Reuters, ключевой темой встречи стало ослабление некоторых санкций против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. Также утверждается, что стороны обсудили деэскалацию напряженности в регионе и возможность обмена заключенными.

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