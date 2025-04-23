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19:46, 23 апреля 2025Силовые структуры

СК раскрыл число погибших россиян с начала вторжения ВСУ в Курскую область

СК: С начала вторжения ВСУ в Курскую область погиб 191 человек, 372 ранены
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Более 190 жителей Курской области стали жертвами вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России с августа 2024 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) со ссылкой на информацию, озвученную в рамках оперативного совещания в Курске.

По данным ведомства, 372 человека получили различные ранения, из них 17 — несовершеннолетние. 191 человек не выжил.

Ранее СК сообщил, что возбудил 175 уголовных дел в отношении почти 300 пленных украинских военных после их вторжения в Курскую область. Суд уже рассмотрел 41 уголовное дело.

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