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11:43, 23 апреля 2025Россия

Стало известно о выдаче повесток посетителям в московском фитнес-клубе

В ходе рейда в московском фитнес-клубе мужчинам выборочно выдавали повестки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В ходе рейда в московском фитнес-клубе «Комета», расположенном в торговом центре (ТЦ) «Коламбус» на юге города, мужчинам выборочно выдавали повестки. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Как утверждает издание, посетителей зала выстроили у стены для проверки документов. Очевидцы отметили, что сотрудники спецслужб просили предъявить военные билеты, некоторым мужчинам — выдавали повестки.

«Занимались в зале, вошли 20 человек в масках, лиц не было видно, потом еще зашли люди с собаками. Они не были похожи на полицейских», — поделились находившиеся в фитнес-клубе.

Сотрудники учреждения подчеркнули, что знали о рейде, однако им не назвали конкретную дату проведения профилактического мероприятия.

Ранее сообщалось, что посетителями мусульманской молельни в Московской области вручили повестки в военкомат.

ЖЗЛ
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